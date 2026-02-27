佐賀県内の中小企業の事業承継を巡り、県は初めて飲食店に特化した事業承継支援を行う。中小企業事業承継円滑化支援事業費7533万円のうち、飲食店向け事業承継支援として325万円を計上。昔から地域で愛されてきた店や味の継承を目指す。県は事業承継のマッチング業者を選定し、業務を委託。譲渡する事業者の名前を公表して後継者を募る「オープンネーム」形式で、プラットフォームを通じて店と後継者候補をつなぐ。金融機関や