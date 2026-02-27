佐賀県吉野ケ里町の財政協働課長だった男性＝当時（58）＝が2024年11月に自殺したのは、伊東健吾町長のパワハラ発言が原因だとして、遺族らが因果関係を含めた再調査を求める要望書を町に提出することが26日、関係者への取材で分かった。町の第三者委員会は昨年9月、発言はパワハラに当たると認定したが、自殺との因果関係は「調査および検討の対象としていない」とする調査報告書を町に提出した。要望書では医師や精神科医な