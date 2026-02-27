佐賀県鳥栖市と久留米大（福岡県久留米市）は26日、産業振興や保健医療福祉、人材育成などの分野で相互協力する包括連携協定を結んだ。学生が鳥栖市に地域活性化策を提言したり、市民向け介護予防講演会に同大から講師を派遣したりするなど、連携を強化して双方の発展につなげる。同大教授が市文化財保護審議会委員を務めるなど、両者はこれまでも協力関係にあったが、協定締結で連携をさらに深化させる。連携するのは、地域