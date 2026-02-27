フィギュアスケーターの村上佳菜子さんが24日、福岡市の西日本新聞本社を訪れ、3月に市内で出演するアイスショー「滑走屋〜第二巻〜」をPRした。日本代表の活躍に沸いたミラノ・コルティナ冬季五輪にも言及。「たくさんの方が『もっとスケートを見たい』と思ってくれたことがうれしい。ショーを通じてフィギュアの奥深さを感じてもらいたい」と意気込んだ。村上さんは2014年のソチ五輪に日本代表として出場。メダル獲得数最多