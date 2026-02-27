福岡県福津市のJR福間駅前にある井原書店が27日、80年の歴史に幕を下ろす。子どもから学生、社会人まで幅広い利用者に愛されてきた「街の本屋さん」。代表取締役で3代目の井原正博さん（72）は「閉店を惜しむ声をたくさんいただき、ありがたい限り」と話している。