ソフトバンクの大関友久投手（28）が26日、今春初実戦で貫禄の投球を見せた。社会人ヤマハとのキャンプB組（2軍）練習試合（宮崎アイビー）に先発。2回無安打無失点、2奪三振で最速145キロを記録した。左腕は「一番（のテーマ）は打者が立った中で、どれだけ力が伝わる投げ方ができるか。すごく手応えを感じた登板だった」とうなずいた。初回は5球すべて直球で三者凡退。二回は変化球も交え、2者連続三振など完璧に抑えた。既