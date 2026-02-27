福岡市博多区のレストラン「Goh」が、世界各国の飲食店を紹介するフランス発祥のグルメサイト「ラ・リスト」による特別賞「DiscoveryGemAward」を受けた。県産食材をふんだんに使い、地域の個性を表現した点などを評価された。オーナーシェフの福山剛さん（55）は「福岡の食材が評価され、うれしい」と喜びを語った。