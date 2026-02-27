佐賀市は26日に開会した市議会定例会に、人口減少や物価高騰による経費の増大などから、下水道使用料を10月請求分から9・25％値上げする条例改正案を提案した。国の物価高対策の交付金を受け、市が10月から6カ月間の値上げ分を減免するため、来年3月までの使用料は従来通り。同4月請求分から実質的な値上げとなる。