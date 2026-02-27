ＮＹ時間の終盤に入ってポンドドルは下げ渋っているものの、１．３４ドル台での推移は続いている。本日は売りが強まり、一時１．３４４５ドル付近まで下落し、２００日線に顔合わせしていた。 ポンドドルは１月下旬に１．３８５０ドルを上回る４年ぶりの高値まで急伸したが、その後は反落し、足元では１．３４ドル台で推移している。米大手銀は２０２６年にドルが総じて上昇すると予想しており、ポンドドルは下落を見込んで