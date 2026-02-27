NY原油先物4月限（WTI）（終値） 1バレル＝65.21（-0.21-0.32%） ニューヨーク原油の２０２６年４月限は続落。イランと米国の核開発協議について、仲介役であるオマーンの外相が大きな進展があったと発言したことが相場を圧迫した。同外相によると来週４回目の協議が行われる見通し。ただ、米国がウラン濃縮の完全な停止や、６０％の高濃縮ウランを米国へ引き渡すことを要求したことから協議が停滞した