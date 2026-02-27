【経済指標】 ＊米新規失業保険申請件数（2月21日週）22:30 結果21.2万人 予想21.6万人前回20.8万人（20.6万人から修正） ＊失業保険継続需給者数（2月14日週）22:30 結果183.3万人 予想185.8万人前回186.4万人（186.9万人から修正） 【発言・ニュース】 ＊米７年債入札結果 最高落札利回り3.790％（WI：3.790％） 応札倍率2.50倍（前回：2.45倍） ＊ミランＦＲＢ理事 ミラン