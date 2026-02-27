ミラノ・コルティナ五輪でペアとして日本勢初の金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手の「りくりゅうペア」が自身のリフトについて語りました。この日番組に出演したりくりゅうペアは子どもたちから寄せられた質問に回答。リフトについて、男性と女性どちらが大変かと聞かれると三浦選手は「リフトは本当に男性側の負担が大きい」と答えます。「トレーニングが違うので、持ち上げるためにつらいトレーニングをしているのを