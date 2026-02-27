“子育てしやすい大阪の街ランキング1位”の某市では、学校生活に関わるあらゆる物事が無料！？子育て世帯を全力でサポートする某市に、子どもをもつ多忙なナインティナイン・岡村隆史は驚きっぱなしだった。 【TVer】「死にそうな人は全員助かっている」大阪府吹田市は長生きできる健康医療都市！あの芸人「オトンここで手術しました、このあいだ」 とある調査によると、子育てしやすい大阪の街ランキングは、第3位