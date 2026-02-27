【「ありす、宇宙までも」6巻】 2月27日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「ありす、宇宙までも」の6巻を2月27日に発売する。価格は770円。 本作は言葉が拙い少女・朝日田ありすが、日本人初の女性宇宙飛行士船長になるまでの物語。売野機子氏が「週刊スピリッツ」で連載しており、「マンガ大賞2025」大賞などに輝いている。 6巻ではスペースキ