【「ウマ娘 ピスピス☆スピスピ ゴルシちゃん」7巻】 2月27日 発売 価格：825円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「ウマ娘 ピスピス☆スピスピ ゴルシちゃん」の7巻を2月27日に発売する。価格は825円。 本作はクロスメディアコンテンツ「ウマ娘 プリティーダービー」のスピンオフギャグマンガ。「週刊コロコロコミック」で連載されている。 7巻ではウ