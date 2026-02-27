【「路傍のフジイ」6巻】 2月27日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「路傍のフジイ」の6巻を2月27日に発売する。価格は770円。 本作は「マンガ大賞2025」で第2位に輝いた鍋倉夫氏の作品。一見冴えない会社員・藤井が“幸せ”の定義を覆していくヒューマンドラマとなっている。 6巻では前巻の最後に登場した新キャラクター・鈴木さんと、藤