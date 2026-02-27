どうしても心がついてこない日、ありませんか？仕事や家事はできる。だけど心が追いつかない。この連載では『メンタル養生』の著者で、京都の人気鍼灸師「すきさん」（本名：鋤柄誉啓すきから・たかあき）が、たくさんの人の心の状態を見てきた経験と、東洋医学の知恵をもとにした、心がラクになるヒントをお伝えします。あたたかくて、ためになるメッセージはきっと心をほぐしてくれるはずです。なぜ、孤独の感じ方は異なるのか