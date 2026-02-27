大谷翔平選手がWBCに向け思いを語りました。大谷翔平選手がイメージキャラクターを務めるセイコーウオッチが2026World Baseball Classicのオフィシャルスポンサーに就任。26日に公開されたインタビューで連覇へ向けた思いを口にしました。大谷選手は「前回大会も含めて、本当に盛り上がっていただいてありがたかったですし、野球選手としてこれ以上ない喜びだった。まだまだ大会としても大きくなる要素も多いと思いますしこれから