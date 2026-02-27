積水ハウス事件の主犯格として起訴されたカミンスカス操は懲役11年の実刑判決を受け、長野刑務所に収監された。同じ刑務所内で過ごしていた仲間が明かす、カミンスカスの意外な素顔とは。※本稿は、ノンフィクション作家の森 功『地面師vs.地面師詐欺師たちの騙し合い』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。刑務所仲間が語る雑居房暮らしの実態奇しくもカミンスカスは、積水ハウスの海喜館事件のあと、塩田の脱税事件で