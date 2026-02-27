27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比140円安の5万8710円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万8753.39円に対しては43.39円安。出来高は1万2871枚だった。 TOPIX先物期近は3905ポイントと前日比17.5ポイント高、TOPIX現物終値比24.66ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 58710-140 12871 日経22