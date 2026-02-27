「チューリップ賞・Ｇ２」（３月１日、阪神）夢の舞台を前に、心が躍りだしそうなくらい、表情には喜びがあふれている。デビュー２年目の森田誠也騎手（１９）＝栗東・斉藤崇＝が、ダンシングドールとのコンビで待望の重賞初騎乗を果たす。騎乗依頼を受けた時は正直、信じられない気持ちでいっぱいだったという。「前走後、チューリップ賞に行くという話を聞いた時に、重賞だから乗り代わりだと思っていたんです。ところが、