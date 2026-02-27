◇交流試合ソフトバンク4―0WBC台湾代表（2026年2月26日台北ドーム）故郷で衝撃の鷹デビュー。ソフトバンクは26日、台北ドームでWBC台湾代表との交流試合に臨み、台湾・味全から新加入の徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が先発で3回1安打無失点と好投した。自身も選出されているWBC台湾代表に対し、自己最速タイの158キロをマークするなど、計2三振を奪った。日米複数球団による争奪戦の末に加入した「台湾の至宝」が