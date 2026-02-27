日本ハムナインらは「2026年台日野球交流試合」（27日WBC台湾代表、28日台湾・味全）に向けて沖縄から空路で台湾入りした。今季開幕4番が内定している郡司は「もう本番さながらの雰囲気を味わえる。シーズンモードにしていきたい」と語った。初戦はWBCで侍ジャパンの初陣となる台湾代表が相手とあり「僕らが圧倒的に勝って（侍ジャパンの）伊藤と北山に刺激を与えられれば」と意気込んだ。（清藤駿太）