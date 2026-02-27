昨年１２月に調教師試験に合格した和田竜二騎手（４８）＝栗東・フリー＝と藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝が、今月末でステッキを置く。和田竜は落馬負傷で療養中だが、藤岡佑は２８日に阪神でラストライドに臨む。最後まで普段通りの姿勢を貫き、新たな挑戦の第一歩へとつなげる。東西トレセンでは定年を迎えた７人の調教師が、ホースマン人生にピリオドを打つ。最後の週末を目前にした今の胸の内を語った。西園正都調