独メディアのドイチェ・ヴェレ（中国語版）は25日、ドイツ人の過半数が経済的な対中依存の減少を支持していると報じた。独世論調査機関フォルサが今月4、5日に1000人を対象として行った調査で、仮にマイナスの影響が生じる可能性があるとしても、中国への依存を低減する措置に賛成すると答えた人は53％に上った。反対は42％だった。調査によると、旧東ドイツ地域では中国経済への依存を減らすことに賛成する人は49％と半数を割り込