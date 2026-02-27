劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、4月10日に公開される。それを記念して、日本テレビ系「金曜ロードショー」では、昨年公開の大ヒット作『隻眼の残像（フラッシュバック）』を始め、4週連続で劇場版『名探偵コナン』の過去作を放送する。【画像】4週連続！『名探偵コナン』シリーズ3月27日（後9：00〜後10：54）は、2006年公開の劇場版第10弾『探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』を放送する。「名探偵コナン