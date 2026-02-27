◇練習試合ソフトバンク4―4ヤマハ（2026年2月26日アイビー）“新大関”の型が完成した。ソフトバンクの大関友久投手（28）が26日、キャンプ地・宮崎で2軍の練習試合（対ヤマハ）に登板し、今春初実戦から貫禄たっぷりの投球を見せた。ワインドアップで投げる26年型の新投法で2回をパーフェクト。直球中心に計17球を投げ、最速145キロを記録して2三振を奪った。開幕ローテーション入りは既に内定済み。昨季13勝からのさら