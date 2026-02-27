ジーユーはきょう27日より、ファッションブランド・UNDERCOVERとの2026年春夏のスペシャルコレクションを販売開始する。【画像】「ジーユー×UNDERCOVER」春夏コレクション（全アイテム一覧）本コレクションは「Silent/Noise」をコンセプトに、日常にささやかな違和感（Noise）やサプライズをもたらす、遊びの効いたデザインや自由なスタイリングを提案。着こなし方次第で世代やジェンダーを問わず楽しめる。2026年春夏のコ