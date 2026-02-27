台湾の頼清徳総統は26日、ソフトバンクの王貞治球団会長と台北の総統府で面会し「一等景星勲章」を授与した。頼総統は日台の野球界の交流に貢献したと称賛し王会長の一本足打法のポーズを一緒に取る一幕もあった。王会長は「日台でアジアの野球を盛り上げていきたい」と語り、3月のWBCで日台両チームがともに勝ち進むことにも期待感を示した。