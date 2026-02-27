日本マクドナルドは、きょう27日から、ハッピーセット「みんなでUNO」「ミニチュアマクドナルド」を、期間限定で販売する。【詳細画像】小さくてかわいい！ハッピーセットやおみせ、ドリンクメーカーなどハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」は、グリルやポテトフライヤーなど、マクドナルドらしいアイテムをモチーフにした、手のひらサイズのオリジナルミニチュアおもちゃ。16種類とひみつのおもちゃ2種の全18種をライン