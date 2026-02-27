阪神が兵庫県尼崎市のファーム本拠地「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」の室内練習場に23年に脳腫瘍で亡くなったOBの横田慎太郎さん（享年28）の顕彰プレートを設置することが26日、分かった。野球に真摯（しんし）に向き合った横田さんの功績とその精神を後世に伝えるため球団が発案し、制作。若虎の背中を押す心強い存在になりそうだ。顕彰プレートには引退試合で「奇跡のバックホーム」を披露した19年9月26日のウエスタン・リー