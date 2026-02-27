首痛のため宮崎に残留して調整中のソフトバンク・柳田が、キャッチボールとマシン打撃を再開した。患部は順調に回復していて前日25日にはティー打撃を再開し、ダッシュや守備練習もこなせるようになった。「日に日に（良化）ですね。日にち薬です。マシンのコントロール悪くて途中でやめたけど」と笑顔を見せていた。