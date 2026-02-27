バイオリニストの木嶋真優（39）が、25日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。自身は運動神経に見放されたとし、学生時代の苦いエピソードを明かした。【写真】木嶋真優、バイオリンを手に一般男性との結婚をインスタで報告（2020年当時）この日は「運動神経に見放された女＆運動神経バツグンな女」が集合。木嶋は「一番嫌いだったのは大縄跳びなんですよ」と話した。体育の授業で大縄