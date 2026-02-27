テレビ東京は28日、『働いてディスカウント』（後0：45）を放送する。お笑いコンビの麒麟・川島明が“社長”となって番組を展開する。【写真】奇“天”烈を背負って登場したKEY TO LIT“HDC＝働いてディスカウント社”が芸能界でくすぶるタレントの卵（敏腕アルバイター）を宿に派遣するという設定。誰もが一生に一度は泊まってみたいと憧れる宿で働いて働いて働きまくり、視聴者のために宿泊料をディスカウント交渉する。番組