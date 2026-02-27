俳優の中島健人（31）が映画「ラブ≠コメディ（ラブノットコメディ）」（監督紙谷楓、7月3日公開）で主演する。中島と言えばひとたび人前に出れば、甘いセリフや輝くアイドルスマイルで魅了。映画「ニセコイ」など多くのラブコメ作品でもファンをときめかせてきた“王子様”だが、まさかのラブコメ嫌い！？になる。もちろん「ラブ…」の役の上の話で、中島は数々のラブコメ作品で主演してきた俳優を演じる。30歳となり重厚な