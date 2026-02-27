現役最多のＪＲＡ通算１１２１勝を誇る国枝栄調教師（７０）＝美浦＝がラストウイークを迎える。牡馬クラシックこそ縁がなかったが、３冠牝馬を２頭輩出。競馬界発展の一翼を担った名伯楽が、今週もさらに勝ち星を重ね、有終の美を飾る。根本康広調教師（７０）＝美浦＝は騎手として８７年のダービーを勝ち、調教師としては藤田菜七子元騎手らを育て上げた。今後は根本イズムを継承する弟子たちを温かく見守る。定年前の湿っぽ