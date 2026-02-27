俳優の長濱ねるが、7月3日公開の映画『ラブ≠コメディ』にて“アイドル役”としてヒロインを務めることが決定した。主演は中島健人が務める。【全身ショット】エレガントなワンピース姿で美しさあふれる長濱ねる主人公の神崎麗司（中島）は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」――30歳を迎え、重厚なドラマで評価されたいという思いを抱