女子プロレス「マーベラス」の彩羽匠（３３）が、Ｓａｒｅｅｅ（２９）とのタッグ「スパーク・ラッシュ」の飛躍を誓った。昨年５月にマーベラスのワンデータッグトーナメントで優勝後、ＡＡＡＷタッグ王座を戴冠。同１２月に陥落するまで３度の防衛に成功しタッグ力を強めてきた。今年もＳａｒｅｅｅとのタッグで活躍の場を広げたいと明かす彩羽は、２８日のスターダム後楽園大会でフワちゃん＆葉月との対戦が決定。さらに３月