２・２６にやらなくても…。２年間の飲食料品の消費税率ゼロや給付付き税額控除などを議論する超党派の「社会保障国民会議」の初会合が２６日、首相官邸で開かれた。参加を呼びかけられていた中道と国民民主党は見送り、出席したのは自民、日本維新の会、チームみらいの３党となったが、高市早苗首相は一気に押し切る考えだ。国民会議を巡っては、超党派とうたいながらも自民党が呼びかけたのは維新、中道、国民民主、みらいの