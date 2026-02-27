千葉・市川市動植物園の子ザル・パンチくん（６か月、オス）のフィーバーぶりが止まらない。パンチくんは母親に育児放棄され、飼育員から母親代わりに与えられたオランウータンのぬいぐるみ（オランママ）に抱きついたり、仲間に溶け込もうとする健気な姿が、日本だけではなく海外でも共感を呼んでいる。米ホワイトハウスの公式Ｘにも登場するほどだ。２６日も午前１０時すぎにはサル山の周りが黒山の人だかり。中にはオラン