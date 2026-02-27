日本テレビ系新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』が、4月7日からスタート(毎週火曜24:24〜)。MCは菊池風磨が務め、自身初となるレギュラー音楽番組のMCに挑む。菊池風磨同番組は、毎週1組のアーティストを迎え、楽曲に込めた思いや制作背景をひも解きながら、その物語を凝縮したスタジオライブを届けるというもの。トークや映像演出を通して、アーティストが音楽とどう向き合ってきたのか、その苦悩や信念に迫る。さらに、