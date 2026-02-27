「宇宙食、作れるんちゃう?」――その何気ない一言が、やがて本当に宇宙へ届くとは、誰が想像しただろうか。俳優の北村匠海が、4月13日にスタートするフジテレビ系ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』(毎週月曜21:00〜)で地上波連ドラ初主演を務めることが決定した。演じるのは、夢を追う高校生たちとともに宇宙食開発に挑む新米教師。実際に高校生が開発したサバ缶が宇宙で食された実話をもとに、世代を超えて夢をつなぐ軌跡を描く。こ