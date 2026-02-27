火災から人命を救った猫 画像はイメージです 青十字メダルは、第一次世界大戦中の 1917 年に英国で考案され、動物たちを助けた人々に贈られました。その後1940年からは英雄的な活躍をした動物自身にも贈られるようになりました。 このメダルを猫が初めて受賞したのは、第二次世界大戦が大陸で激化した1942年のことで、Jimという19歳の猫でした。 英国ロンドンのモールデンに住むCoffey夫妻が飼っていまし