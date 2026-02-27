九州産のほうじ茶と生姜を使った「ほうじ茶生姜シロップ」が、お茶村から登場します。甘さに寄せすぎず、生姜の辛みをあえて残した設計なので、飲んだ後にじんわり温かさが続くタイプです。2026年3月1日より公式通販サイトと公式楽天市場で販売が始まり、福岡県八女市のお茶村店舗では先行販売中。 お茶村「ほうじ茶生姜シロップ」 商品名：ほうじ茶生姜シロップ発売日：2026年3月1日内容量：200ml価