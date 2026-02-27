2026年2月25日に仙台市で開催された表彰式で、宮城の温泉リゾートを運営する一の坊グループの取り組みが評価されました。受賞したのは施設管理支援センターの神島浩人氏で、温泉宿の省エネルギー運用を継続してきた実績が認められています。脱炭素を特別なイベントではなく日々の改善として積み上げてきた姿勢が、今回の表彰につながったニュースです。 一の坊「委員長表彰エネルギー管理功績者受賞報告」 &