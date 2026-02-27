仕事が原因のケガは雇用形態にかかわらず労災の対象になる。それにもかかわらず、 企業が隠蔽しようとする行為は“労災隠し”と呼ばれ、決して許されるものではない。福岡県の40代女性は投稿を寄せ、給食調理の現場で起きた凄惨な事故を振り返った。器具の洗浄にアルカリ性洗剤を使用していた際、手首に洗剤が付着したことに気づかず作業を続けたという。「なんか手首がヒリヒリするな？」と思いつつ過ごした翌日、「気づいたら膿