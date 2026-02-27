卓球「ノジマＴリーグ」の男女１２チームの話題をお届けする「ＴリーグＮＥＷＳ」第７回は、男子の岡山リベッツをピックアップする。田添響（２９）は今季、悲願の初優勝への期待を背負い、選手兼監督に就任した。選手としてもダブルスで１０試合に出場している若き指揮官が、チームを率いる上での工夫や逆転でのプレーオフ（ＰＯ）進出に向けた決意を語った。田添は今季、想像もしなかった立場で２３試合を戦ってきた。チーム