「侍語る」第１３回は自身初のＷＢＣ出場となる日本ハム・北山亘基投手（２６）。昨季はキャリアハイの９勝を挙げ、リーグ２位の防御率１・６３をマークし、日の丸のユニホームに袖を通した。２１年のドラフト８位入団からの“成り上がり侍”が大舞台への思いを語った。また向上心の高い右腕ならではの、あるお願いも明かした。（取材・構成＝川上晴輝）初の大舞台へ北の剛腕が日の丸を背負う並々ならぬ覚悟を口にした。「