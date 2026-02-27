森ノ宮医療大学が、がんとともに暮らす時代の支援をテーマにした公開シンポジウムを3月27日に開催します。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の3職種がそろい、治療後の生活や就労をどう支えるかを多角的に学べる内容です。医療職だけでなく関心のある一般参加者にも開かれた無料イベントとして実施予定です。 森ノ宮医療大学「がんとともに生きる時代のリハビリテーション」 開催日：2026年3月27日