THE JUNEI HOTEL 京都 御所西で、京菓子と創作イタリアンを客室で味わう「至福の京アフタヌーンティー」が2026年1月から始まりました。和菓子とセイボリーを同じ時間軸で楽しめるため、外出せずに京都らしい午後を組み立てられる宿泊体験です。記念日ステイや母娘旅で会話をゆっくり楽しみたい日に重ねやすい新プランです☆ THE JUNEI HOTEL 京都 御所西「至福の京アフタヌーンティー」 提供開始：202